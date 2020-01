Bijzondere handelsmissie voor vrouwelijke ondernemers naar Suriname

Vanwege het grote succes van de reis in 2016 organiseert Women Entrepreneurs Netherlands van 28 januari 2020 t/m 31 januari 2020 opnieuw een handelsmissie naar Suriname, speciaal voor vrouwelijke ondernemers uit Nederland en België.

“Wilt u zakendoen in Suriname en/of uw exportkansen vergroten? Dan is kennis van de Surinaamse markt onmisbaar. Op die manier ziet u of er een potentiële markt voor uw product is” aldus de organisatie die verder zegt:

Sterke punten van de Surinaamse markt zijn: – Aanwezigheid van grondstoffen zoals olie, goud en hout – Afzetkansen, vooral op het gebied van transportmiddelen, ICT‒ producten, agrarische uitrustingen en machines, verwerkte voedingsmiddelen en bouwmaterialen – Gunstig belastingstelsel – Lidmaatschap van het Caribische handelsblok Caricom.

Binnen dit blok zijn er minder beperkingen in het verkeer van goederen, diensten, personen, kapitaal en technologie. De potentiële markt is daardoor bijna net zo groot als de Nederlandse.

Aanmelden kan nog tot 20 januari a.s. maakt de organisatie bekend. De handelsmissie vertrekt op 27 januari met de KLM naar Paramaribo.