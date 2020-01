Vrouw overgiet zich met terpentine en steekt zichzelf in brand

Een 40-jarige vrouw in Suriname is op maandag 13 januari in het ziekenhuis overleden, nadat zij zich had overgoten met terpentine en zichzelf in brand had gestoken. Ze liep daarbij tweede- en derdegraads brandwonden op, meldt het Korps Politie Suriname.

Onderzoek van de Surinaamse politie wees uit dat de vrouw en haar echtgenoot in de middag van zondag 12 januari een woordenwisseling kregen in relationele sfeer. De ruzie dreigde uit de hand te lopen en op een moment nam de vrouw een fles inhoudende terpentine, waarmee zij zichzelf overgoot en het vuur aanstak.

Toen haar echtgenoot dit zag, schoot hij haar te hulp en probeerde de vlammen met de hand te doven. De man liep brandwonden op aan zijn handen. De politie van het bureau Munder deed na de melding van het ongeval de plek aan. Per ontboden ambulance werd de vrouw met tweede- en derdegraads brandwonden voor medische hulp afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Zij werd ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting, waar zij op 13 januari overleed. Haar ontzielde lichaam is na afstemming met het Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.

Het dossier wordt opgemaakt en verzonden naar het Surinaamse Openbaar Ministerie voor verdere afhandeling, aldus de politie.