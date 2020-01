Flinke schade aan auto’s en EBS paal na overval aan de Gongrijpstraat

Bij een overval vanmiddag, op de hoek van de Gongrijpstraat en Flamingostraat in Suriname zijn twee auto’s beschadigd. Volgens onbevestigde berichten zou een van de voertuigen toebehoren aan een ondernemer, die het slachtoffer zou zijn van de overval.

Hij reed met zijn auto tegen een EBS paal aan die in tweeën brak. De andere auto zou toebehoren aan de overvallers die hun auto achterlieten en mogelijk met een ander voertuig zijn gevlucht.

Via Facebook en WhatsApp worden diverse foto’s verspreid en wordt ook de naam van de ondernemer genoemd: Rick Sardjoe. Die informatie is op dit moment niet bevestigd dus later meer.