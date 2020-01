17e editie van de ‘Bigi Broki Waka’ vandaag in Suriname

Het is weer tijd voor het meest spectaculaire loopevenement van Suriname. Vandaag, zondag 5 januari 2020, wordt voor de 17e keer de Bigi Broki Waka georganiseerd. Deze inmiddels traditioneel geworden nieuwjaarsloop over de Wijdenboschbrug zal bestaan uit een 10km snelloop, een 5km snelloop, een 5km wandel- / trimloop en een 2,5km Run 4 Kids.

Een nieuw jaar vol kansen en uitdagingen staat weer voor de deur. De 10 km snelloop is bedoeld voor zowel geoefende als recreatieve wedstrijdlopers. Twee keer een pittige klim tot de top van de 52 meter hoge Wijdenboschbrug en vervolgens een sterke afdaling naar de voet van de brug maken deze loop uniek.

De wandel- en trimloop, met een afstand van ongeveer 5 kilometer, is bedoeld voor de gezellige wandelaar en de recreatieve trimmer die het jaar op een gezonde en gezellige manier willen beginnen.

Speciaal voor alle kids is er de ‘Run4Kids’, bestaande uit een apart entertainment programma met natuurlijk als hoogtepunt de loop over de ‘Bosje Brug’.