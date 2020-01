Rechercheur werkzaam op haven aangehouden in 855 kilo drugszaak

In de drugszaak, waarbij op 27 december 855 kilo cocaïne op de haven van Suriname werd ontdekt, is een bedrijfsrechercheur werkzaam op de haven aangehouden. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT).

Naast de rechercheur zijn ook nog twee andere mannen die op de haven werken, aangehouden meldt de krant. Na hun voorgeleiding zijn zij in verzekering gesteld. Er zitten nu in totaal 6 mensen vast in deze zaak. Het is nog onduidelijk wat hun aandeel bij de zaak is geweest aldus dWT.

Op vrijdag 27 december 2019 ontdekte de Narcotica Brigade, in samenwerking met de Port Controle Unit van de Jules Sedney Haven, de Narcotic Intelligence Unit en de Honden Brigade 855 kilogram cocaïne aan de bovenzijde van een vriescontainer op de haven.

De container met drugs moest richting het Belgische Zeebrugge. De Belgische autoriteiten houden er rekening mee dat de lijn richting de haven van Zeebrugge een nieuwe importroute is voor drugssmokkelaars, ook vanuit Suriname.