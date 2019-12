Man aangehouden voor diefstal uit tas van slapende vrouw in bus

De 30-jarige Marciano Y. is op vrijdagochtend 18 december door de politie van het bureau zanderij aangehouden voor diefstal van een portemonnee met een groot geldbedrag en een zaktelefoon met oplader.

Marciano zat als mede passagier met een vrouw in een staatsbus, die de route Paramaribo-Zanderij onderhoudt. Op een bepaald moment viel de vrouw in slaap en bij die gelegenheid moet Marciano haar portemonnee met geld en haar zaktelefoon met oplader uit haar tas hebben weggenomen.

Kort na het uitstappen bij de eindhalte te Zanderij ontdekte de vrouw de diefstal. Marciano was eerder uit de bus gestapt. De politie van Zanderij werd ingeschakeld. De vrouw kon een goede beschrijving van Marciano geven waardoor het de politie gelukte om hem nabij de kruising van de Petrus Cairo- en Kennedyweg staande- en vervolgens aan te houden.

De verdachte is aangehouden nadat de oplader van de benadeelde in zijn broekzak is aangetroffen en de zaktelefoon in zijn directe nabijheid op de grond. Het staat vast dat de oplader van de vrouw is omdat zij haar initialen daarop had aangebracht. De portemonnee met geld is nog niet terecht, meldt het Korps Politie Suriname.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Marciano in verzekering gesteld voor diefstal.