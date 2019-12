Dronken man die buitenvrouw mishandelde aangehouden

De politie van het bureau Zanderij heeft afgelopen vrijdag een 38-jarige man aangehouden op zijn woonadres, nadat hij zijn buitenvrouw in beschonken toestand had mishandeld. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De man Niel J. heeft de gewoonte om zijn concubine te mishandelen wanneer hij in beschonken toestand is. Op vrijdag 20 december was het weer raak. Niel kwam weer dronken thuis en bij die gelegenheid trof hij zijn vrouw en een oom van haar in huis aan.

Niel beschuldigde zijn vrouw ervan dat zij voor hem uitliep en mishandelde haar. Daarnaast verscheurde hij haar lijfkleren en vernielde haar gezondheidsbril.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd Niel dezelfde dag door de politie van Zanderij in verzekering gesteld meldt de politie.