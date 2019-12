Oorzaak verschrikkelijke brand ‘Antonio Bringo’ nog niet bekend

Rond twee uur in de ochtend op de eerste kerstdag werden bewoners van het dorp A kon Tuu, dat bekend staat als Antonio Bringo, opgeschrikt door een erge brand. Vier supermarkten werden door deze brand in de as gelegd en een vijfde winkel werd leeggeplunderd. Dit gebied met de reeks winkelpanden ligt langs de lawarivier.

In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut geeft districtscommissaris (dc) Bado aan dat hij het voorval betreurt. Ook deelt de dc mee dat het ministerie van Regionale Ontwikkelingen bezig is om in samenwerking met alle nodige actoren om de ontstane situatie te bekijken.

De burgervader treurt ook om het verlies van een jong chinees echtpaar tijdens de brand. Hij verliet dit gebied na een meerdaags bezoek afgelopen maandag. Voorts waagt de DC zich niet aan een uitspraak over de reden van deze brand. Hij wacht de bevindingen van de terzake deskundigen af in deze.

Dc Bado belooft al hetgeen te doen wat in zijn vermogen ligt is om het leed, dat met tragisch geval gepaard gaat, te verzachten.