Man in woning overvallen en beroofd van geld en gympies

Een man is maandagochtend rond 04.45u in zijn woning aan de Shammi Hoeblalpersadweg te Hanna’s lust, gewelddadig overvallen en beroofd door drie rovers van SRD 5000 en drie paar gympies.

Naar de redactie van Waterkant.net verneemt, waren de criminelen allemaal gemaskerd en in het zwart gekleed. Een van de daders was gewapend met een jachtgeweer met afgezaagde loop, een andere met een vuurwapen en één was ongewapend.

Het slachtoffer was gekneveld achtergelaten in zijn woning. Hij wist zichzelf te bevrijden en schakelde de politie in Suriname in die ter plaatse kwam voor onderzoek.

De criminelen zijn nog voortvluchtig. De Surinaamse politie werkt aan hun opsporing en aanhouding.