Feesten op oudjaarsdag in binnenstad Paramaribo toch tot 18.00u

De feesten op Owru Yari, die op 31 december in de binnenstad van Paramaribo worden gehouden, mogen toch doorgaan tot 18.00u. Eerder deze maand maakte de overheid bekend dat alle activiteiten in de stad om vijf uur ’s middags moesten stoppen. Dit tot grote verbazing van enkele organisatoren maar ook het grote publiek.

Partijen die belast zijn met activiteiten rond de jaarwisseling in Suriname, hadden in de week van 11 december overeenstemming bereikt om de festiviteiten verspreid te houden en de activiteiten op 31 december om 17.00 uur te beëindigen. Dit om een crowd clash oftewel botsing van menigten op oudjaarsdag te voorkomen.

Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noord zei toen tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat 17.00u ook aangehouden werd, zodat er voldoende tijd en ruimte is om de stad op Owru Yari wederom schoon te krijgen.

De nieuwe eindtijd zorgde voor veel kritiek van burgers op sociale media. De organisatoren hebben nu groen licht gekregen om tot zes uur door te gaan, net zoals in voorgaande jaren het geval was bij de Owru Yari-viering in de binnenstad. Wel zullen de podia dit jaar op verschillende plekken staan en anders geplaatst worden.