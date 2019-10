PRO: berichtgeving over schorsing Nibte is opgeklopt en sensatie gestuurd

De nieuwsfeiten over de schorsing van advocaat Joan Nibte zijn in bepaalde berichten opgeklopt, wellicht bedoeld als sensatie nieuws om het bereik te vergroten of de publieke opinie te manipuleren. Dat is de strekking van een statement die Nibte’s partij PRO vanmorgen heeft uitgebracht.

Nibte maakte gisteren zelf bekend dat zij door het Tuchtcollege in Suriname geschorst is voor 3 maanden en dat ze tegen deze beslissing in Hoger beroep gaat. Een specifieke reden voor de schorsing werd niet gegeven en al gauw deden allerlei berichten de ronde.

“Het procesteam van mevrouw Nibte zal uit respect voor de aanhangige procedure in hoger beroep en ter waarborging van alle betrokkenen niet in details van het geschil treden. Echter dient weerlegt te worden dat sprake zou zijn van ‘afpersing’, hetgeen niet aan de orde is en evenmin een civiele term betreft. Het woordgebruik lijkt bewust erop gericht het tucht en civielrechtelijk geschil te criminaliseren. Er is nimmer sprake geweest van enig strafbaar handelen of onderzoek naar Mr. Nibte in die sfeer” aldus PRO.

Voorts worden bewust bedragen gepubliceerd die nader sensatie gestuurd zijn. Aan de orde is een discussie over percentages. Advocaten kunnen onafhankelijk verklaren dat van exces geen sprake is in die zin.

Mr. Nibte is niet het onderwerp van meerdere klachten, doch buiten dit geschil om al bijna twee decennia klachtvrij. Berichtgeving omtrent de voorwaardelijke maatregel aan Mr. Joan Nibte is helaas gesensationaliseerd in bepaalde berichten. Zij heeft dan ook het volste vertrouwen, dat de voorwaardelijke maatregel in hoger beroep teruggedraaid wordt, aldus PRO in een statement.