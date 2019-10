Nationale Divali viering op 27 oktober in Suriname

Het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vandaag bekend gemaakt dat de nationale Divali viering in Suriname, dit jaar gehouden wordt op zondag 27 oktober.

Divali, ook genoemd Deepavali, Diwali of Deevali is een van de belangrijkste feesten in het hindoeïsme en vindt zijn oorsprong in India. Het woord is afgeleid van het Sanskriet dipavali, dat een rij lichtjes betekent. Tijdens het feest worden dan ook door het huis en op de erven lichtjes aangestoken.

Divali, ook bekend als Lichtjesfeest, wordt symbolisch bedoeld als “de overwinning van het goede over het kwade, overwinning van het licht over de duisternis, overwinning van de gelukzaligheid over de onwetendheid”.