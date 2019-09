Surinaamse keuken op Eat! Brussels Festival

Suriname doet voor de eerste keer mee aan het internationale eetfestijn ‘Eat! Brussels, drink Bordeaux Festival’ in België. Chefs van steden over de hele wereld vertegenwoordigd in Brussel, presenteren gedurende vier dagen het beste van hun nationale keukens, waaronder vier Surinaamse Chefs van de Suriname Chefs Association, onder leiding van Teamcoach Chef Sherwin Alexander van Torarica Hotels.

De overige teamleden zijn de Chefs: Lorenzo Harper, Shaun Amian en Xaviera Mijnheimer. Het team participeert aan het onderdeel “Internationaal Dorp” van het festival voor Brusselse chef-koks, waarbij het uitgebreide gastronomische aanbod van het Brussels gewest wordt gepresenteerd. De groep maakt deel uit van een 11-man tellende Surinaamse delegatie, geleid door Regionale Ontwikkeling directeur Wilco Finisie, die een tegenbezoek brengt aan Brussel in het kader van de samenwerking tussen de Stad Paramaribo en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG).

In juli 2018 werd een samenwerkingsovereenkomst, aangegaan met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Suriname’s deelname aan het festival is daaruit een voortvloeisel. Met het jaarlijks Eat! Brussels, drink Bordeaux Festival nodigt de organisatie de hele wereld van gastronomie uit, om zich in Brussel op de (menu)kaart te komen zetten. Jaarlijks worden de bilaterale partners uitgenodigd om deel te nemen aan een internationaal dorp, waar ze hun lokale specialiteiten en producten kunnen presenteren. Dit jaar zijn 14 partners, waaronder District Paramaribo, ingegaan op de uitnodiging.

Team Paramaribo zal gedurende vier festivaldagen, van donderdag 5 tot zondag 8 september, een aantal gerechten uit de brede en gevarieerde Surinaamse keuken opdienen onder een viertal thema’s. Ondersteund door de Surinaamse Ambassade in België, zal de overheidsdelegatie voorts ter uitvoering van de in 2018 getekende samenwerkingsovereenkomst, gesprekken voeren met relevante stakeholders om de duurzame economische ontwikkeling van de beide steden te bespreken en de samenwerking verder gestalte geven.

Paramaribo en Brussel hebben afgesproken elkaar bij te staan in het beheer en de ontwikkeling van de steden, die beiden uitblinken in architectonische schoonheid, met een enorme historische waarde en betekenis. Zo zijn van beide steden delen geplaatst op de VN Wereld Erfgoedlijst. De Surinaamse delegatie keert op 10 september terug naar ons land, meldt het Nationaal Informatie Instituut.