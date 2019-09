Suriname stelt US$ 100.000 beschikbaar voor noodhulp aan Bahama’s

Suriname heeft US$ 100.000 als noodhulp beschikbaar gesteld ten behoeve van de slachtoffers van orkaan Dorian op de Bahama’s. Dit meldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken via het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht.

De Regering zal verder via het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) een lading van 10 containers met water, melk en vruchtensap verschepen naar het getroffen gebied. Voorts is er op verzoek van de Caribbean Disaster and Emergency Management Agency (CDEMA) een refinery specialist met medewerking van Staatsolie Suriname ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van een schade inventarisatie bij de olieraffinaderij op de Bahama’s.

De Surinaamse gemeenschap en het bedrijfsleven die noodhulpgoederen of een financiële bijdrage wensen te doneren, hebben daartoe de mogelijkheid via het NCCR. Verdere informatie hieromtrent zal vanuit NCCR worden verstrekt aan de gemeenschap.

Er kan contact worden gemaakt met het NCCR op het telefoonnummer 520840.