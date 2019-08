Vlieger is oorzaak geweest van grote stroomstoring in Suriname

Een vlieger die terecht kwam in het 161.000 Volt (V) transmissienetwerk van het onderstation Menkendam van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is de oorzaak geweest van de storing die vrijdagmiddag vijf districten zonder elektriciteit liet. Dat heeft de EBS vrijdagavond laten weten.

Het onderstation Menkendam is het ‘hart’ van de elektriciteitsdistributie. Een storing in dit onderstation heeft een effect op het totaal EPARgebied (Paramaribo, Para, Wanica, Commewijne en Saramacca). De vlieger heeft een kortsluiting veroorzaakt op de hoogspanningstranmissielijnen. Om permanente schade aan het elektriciteitssysteem te voorkomen hebben de beveiligingen het netwerk uitgeschakeld. Inmiddels is de stroomvoorziening volledig hersteld.

De EBS wijst via de media en op social media vaker op de gevaren van vliegeren in de omgeving van het elektriciteitsnetwerk. Een vlieger die in het net terecht komt kan een kortsluiting veroorzaken met als gevolg dat de omgeving zonder elektriciteit komt te zitten.

Elektriciteitskabels transporteren tussen de 6.000V en 161.000V en elektriciteit kan gemakkelijk door de vlieger heen geleid worden, ongeacht van welk materiaal. Als aan zo een vlieger getrokken wordt kan dit electrocutie veroorzaken. Ook een oude vlieger die reeds langere tijd in het elektriciteitsnetwerk vast zit is een goede geleider voor stroom. Het vorig jaar telde de EBS 18 storingen die veroorzaakt waren door vliegers die in het netwerk terecht zijn gekomen.

De EBS vraagt aan de gemeenschap, vooral aan ouders en verzorgers om erop toe te zien dat er geen vliegers worden opgelaten in de omgeving van onderstations of elektriciteitskabels. Dit is niet alleen gevaarlijk voor de persoon die de vlieger oplaat, maar kan in één keer grote storingen veroorzaken.