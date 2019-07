Suriname levert zware Guyanese crimineel uit aan Guyana

Een zware crimineel uit Guyana, genaamd Kevin Narine alias ‘Long Hair’, zou deze week door Suriname zijn uitgeleverd aan Guyana. Long Hair, die bekend staat als gewapende overvaller en zeerover, zat vast in Suriname vanwege diverse berovingen gepleegd binnen de Surinaamse territoriale wateren. Hij zou zijn straf hier hebben uitgezeten, meldt een bron aan de redactie van Waterkant.Net.

De crimineel werd in juli 2011 door de Maritieme politie en het Arrestatie Team in Suriname aangehouden. Hij was samen met twee andere mannen uit de New Amsterdam gevangenis in Guyana ontvlucht en zat ondergedoken in Suriname. Zij moesten in Guyana nog lange gevangenisstraffen uitzitten voor zware strafbare feiten.

Het bericht is nog niet bevestigd door de Surinaamse autoriteiten dus later meer.