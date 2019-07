Vrouw met cocaïne in handvat van koffer op luchthaven Suriname aangehouden

Leden van het Surinaamse Bestrijding Internationaal Drugs Team (BID-Team) hebben onlangs de 35-jarige Sheliza Z. op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven aangehouden, nadat de wetsdienaren ruim 700 gram cocaïne in de handvat van haar reiskoffer ontdekten en in beslag namen. De vrouw stond op vertrek naar het buitenland.

Uit nader onderzoek is verder naar voren gekomen, dat Sheliza meerdere keren postpakketten ter verzending naar het buitenland aangeboden had bij postbedrijven in Suriname. In zeker zes van die pakketten is cocaïne aangetroffen.

Sheliza wist uit handen van de politie te blijven omdat zij een valse identiteitskaart gebruikte bij het posten van die dozen met drug. In het jaar 2018 was zij wel aangehouden voor het ter verzending aanbieden van postpakketten waarin drugs verborgen zat.

De vrouw en de in beslag genomen drug zijn vervolgens door het BID-Team overgedragen aan de Narcotica Brigade voor verder onderzoek. Na overleg met het Openbaar Ministerie is deze drugscrimineel hangende het onderzoek in verzekering gesteld meldt het Korps Politie Suriname.