Technische missie uit Japan op oriëntatie in Suriname

Een technische missie van het Japan International Cooperation System (JICS) is namens de Japanse regering momenteel op werkbezoek in Suriname. Uit het programma “Economic and Social Development Program” van Japan was een Memorandum of Understanding getekend in december 2018 voor een samenwerking tussen Suriname en Japan ter ondersteuning van de visserijsector.

Door Japan is een bedrag van ruim US$3.5 miljoen vrij gemaakt voor de visserijsector in ons land. De grant is met name bestemd voor de aankoop van benodigdheden voor de bevolkingsvisserij en controle activiteiten die door de Maritieme Politie Suriname en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) uitgevoerd zullen worden. Eerder zijn er werkbezoeken voor dit programma afgelegd door de deskundigen van JICS en de niet residerende Ambassadeur van Japan, Misuhiko Okada aan Suriname.

De missie die momenteel in Suriname vertoeft, bestaat uit twee deskundigen van het JICS, die technische informatie moeten inwinnen voor de aankoop en bouw van een 6-tal ijsmachines voor Suriname. Deze informatie is nodig voor het bedrijf die moet zorgen voor de machines. De zes ijsmachines zullen in verschillende districten worden geplaatst. De districten die in aanmerking komen voor een ijsmachine zijn: de districten Commewijne, Paramaribo en Sipaliwini.

Suriname komt in met de bouw van de ijsfabriek en aansluiting van elektriciteit en water. Enkele van de gebieden smachten reeds geruime tijd naar een ijsfabriek om hun producten veilig te kunnen stellen. Voor de vissers zal dit van grote betekenis zijn, aangezien hun visvangst op ijs moet zodat die langer vers kan blijven. De Japanners hebben onder meer de plaatsen Atjoni en Apoera bezocht, waar een ijsmachine geplaatst zal worden Daarnaast hebben zij gesprekken gevoerd met de plaatselijke autoriteiten. Ook de kwaliteit van het leidingwater is gemeten, wat belangrijk is voor het produceren van ijs.

Sinds de jaren ’50 is er een samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Japan met betrekking tot de visserijsector. Deze samenwerking resulteerde in het exporteren van verschillende soorten vis en visserijproducten naar Japan. Op haar beurt heeft dit Oost-Aziatisch land de visserijsector in Suriname ondersteund met het opzetten van twee visserijcentrums, waaronder het Visserij Centrum Commewijne en het Visserij Centrum Bethesda meer bekend als JICA. In 2010 heeft Japan ook bijgedragen aan de rehabilitatie van VCC.

Suriname heeft met Japan ook werkrelaties op andere gebieden. Aan de Stichting Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis is een grant gegeven voor de bouw van een nieuwe bloedbank in het district Nickerie.