Nieuwe landbouwvoorlichters werken strak trainingsschema af

De nieuwe aanwas van landbouwvoorlichters op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) werken een strak theoretische en praktische trainingsschema af. Op donderdag 25 juli waren zij op de Farmer Field School (FFS) te Lelydorp, alwaar zij kennis maakten met het FAO/CDB-cassaveproject. De verkregen inzichten en kennis moeten bijdrage aan de nieuwe uitdagingen welke hen te wachten staat in het veld.

Minister Parmessar heeft in De Nationale Assemblee beloofd, dat de nieuwe voorlichters landelijk zullen worden ingezet, om dienstbaar te zijn voor de gemeenschap, in het bijzonder de boeren. De bewindsman geeft aan dat het minister daartoe verplicht is, wilt zij mede ervoor zorgen dat Suriname kwaliteit levert aan de wereld gemeenschap.

De nieuwe voorlichters zijn bijzonder ingenomen met deze ”on the job” training, waarbij zij direct geconfronteerd worden met de praktijk. Na deze trainingsfase doorlopen te hebben zullen zij worden geplaatst in verschillende districten. De presentatie werd ook bijgewoond door de landbouwers die aangesloten zijn bij de FFS.