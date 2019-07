VIDEO: Elektriciteitskabels en dakplaten losgerukt tijdens zware regenval in Suriname

Tijdens de zware regenval zaterdag in Suriname dat gepaard ging met hevige rukwinden, zijn er ook dakplaten en elektriciteitskabels op enkele plaatsen losgerukt. Diverse gebieden zijn daardoor in het donker komen te staan. Daarnaast zijn er ook lange files in de getroffen gebieden omdat de wegen afgesloten zijn door de autoriteiten.

Aan de Letitia Vriesdelaan zijn elektriciteitskabels en dakplaten van een gebouw losgerukt. De dakplaten liggen verspreid voor het gebouw van het Psychiatrisch Centrum Suriname. Van een woning aan de Kankantriestraat zijn er ook een aantal dakplaten losgerukt. In de vooravond waren ook delen van een boom nabij de kruising van de Johannes Mungrastraat en de Kolonistenweg op het wegdek gevallen.

Kolonel Jerry Slijngaard van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing laat in een korte reactie aan de redactie van Waterkant.Net weten dat er nog geen officiele rapportage van de calamiteiten binnen is. Hij liet optekenen dat de manschappen in het veld zijn en met man en macht werken om zaken weer op orde te stellen. Een autobestuurster die over de Letitia Vriesdelaan reed maakte een kort filmpje van de situatie:

Rukwinden Letitia Vriesdelaan Rukwinden Letitia VriesdelaanVideo credit: Stephanie Posted by Actueel Suriname on Saturday, 27 July 2019