Delen van boom gevallen op wegdek door zware regenval

Delen van een boom nabij de kruising van de Johannes Mungrastraat en de Kolonistenweg in Suriname zijn zaterdag in de vooravond op het wegdek gevallen door de zware regenval. Het verkeer richting de Johannesmungrastraat ondervindt enorm veel last.

Doordat delen van de boom op de weg zijn, moeten autobestuurders eerst wachten totdat de rechter rijbaan vrij is om zodoende langs te rijden. Langzamerhand ontstaat er een file die loopt tot de Margarethalaan. Omstanders laten weten dat de autoriteiten inmiddels zijn ingeschakeld.