Russische Buza-minister ontvangen door president Bouterse

President Desi Bouterse heeft vanmorgen de Russische minister van Buitenlandse Zaken van Sergey Lavrov ontvangen op het presidentieel paleis voor een kort onderhoud. Tijdens deze tête-à-tête is gesproken over de relatie tussen beide landen. Volgens het staatshoofd kan dit bezoek gezien worden als een historisch moment, aangezien Rusland gerekend kan worden tot een van de grootste mogendheden van de wereld.

De president vindt het tijd dat Surinamers meer liefde voor ons land hebben. Het mag niet aan de buitenlander liggen dat zij de potentie van Suriname inziet, maar dat de Surinamers het zelf inzien. De president gaf verder aan dat Suriname op diverse gebieden voordelen heeft aan dit bezoek, waaronder op het gebied van volksgezondheid en onderwijs.

Tijdens het gesprek van minister Lavrov met vice president Michael Ashwin Adhin is onder meer van gedachten gewisseld over de connectivity. Vice president Adhin stelt dat ook gesproken is over de agrarische sector. Volgens de bewindsman is nagegaan welke rol van betekenis ons land kan hebben in de relatie met de Russische Federatie. Ook op het gebied van de mijnbouwsector is er van gedachten gewisseld. Rusland is politiek strategisch een belangrijke partner benadrukte de vice president, die van mening is dat Suriname daarvan maximaal gebruik moet maken.

Lavrov was voor een kort officieel bezoek in Suriname. De bewindsman is op vrijdagavond aangekomen in het land. De minister was in Brazilie voor een meeting van de BRICS landen. In de BRICS hebben Brazilie, Rusland, India, China en Zuid Africa zitting. De minister vertrekt later op de dag weer naar Rusland.