Opening bedrijf dat middels biotechnologie plantmateriaal in Suriname maakt

“De bevolking is hongerig en ze kijken uit naar plantjes”, dit zegt minister Rabindre Parmessar bij de opening van InVitroPlants Grassalco. Hiermee doelt de minister op gezonde plantmateriaal en kijkt uit naar een samenwerking tussen InVitroPlants en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in het kader van technische kennisoverdracht.

Na de presentaties en toespraken heeft de LVV-minister samen met minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen, de plaquette onthuld en daarna het lint doorgeknipt bij de plantenkas. De aanwezigen kregen een rondleiding in de plantenkas en hebben de verschillende sierplanten kunnen bewonderen. Vanwege veiligheidsmaatregelen mochten alleen de hoogwaardigheidsbekleders het laboratorium in.

InVitroPlants Grassalco maakt plantmateriaal aan middels biotechnologie, waarbij weefselkweek productie van planten in het laboratorium (genoemd in vitro) wordt gedaan. Ook maakt InVitroPlants plantmateriaal van voedselgewassen, sierplanten en planten voor de rehabilitatie van uitgemijnde gebieden. Dat een mijnbouwbedrijf het initiatief heeft genomen om uitgemijnde gebieden weer gezond te maken, is een mijlpaal voor Suriname.

Eind dit jaar wil InVitroPlants Grassalco beginnen met de export van sierplanten naar Nederland waar de vraag groot is. Sierplanten verfrissen de lucht in de huiskamer. Een ananassierplant kost veel hoger dan het ananas gewas. Op jaarbasis wordt de aanmaak van 8 miljoen plantmateriaal verwacht.