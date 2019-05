Suriname alert na uitbraak pluimveeziekte in Guyana

Het Surinaamse ministerie vaan Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft van het ministerie van Buitenlandse Zaken melding ontvangen van de uitbraak van een zeer gevaarlijke pluimveeziekte in buurland Guyana. De kennisgeving ontving LVV op donderdag 23 mei 2019. De Guyanese overheid bericht dat de ziekte zich intussen heeft verspreid over het gehele land en dat er binnen twee weken tijd meer dan 45.000 kuikentjes, voornamelijk Muscovy eendjes (de zogenaamde doksi en doksa), van 2 tot 3 weken oud, zijn gestorven hieraan. Ziekte en sterfte van andere pluimvee – en vogelsoorten zijn niet uitgesloten.

Het is nog niet bekend om welke ziekte het gaat. Het vermoeden bestaat dat de ziekteverwekker zich via de lucht verspreidt. Afstemming tussen de betrokken overheidsdiensten in het district Nickerie heeft reeds plaatsgevonden. De Multi-sectorale Port Health Commissie is op de hoogte gesteld van de melding afkomstig uit Guyana.

LVV bericht hierbij dat de invoer en doorvoer van pluimvee, andere vogelsoorten, pluimveevlees, eieren, mest en veren van deze dieren, pluimveevoer en pluimveevoer bestanddelen uit Guyana, momenteel ten strengsteverboden is.

Het ministerie roept alle pluimveehouders, kwekers en exporteurs van vogels in geheel Suriname en vooral in het district Nickerie op, de bio veiligheidsmaatregelen in hun bedrijf aan te scherpen. De veterinaire velddienst van het ministerie van LVV verschaft hier graag de nodige informatie over.

Verschijnselen van ziekte onder pluimvee en/ of andere vogels dienen onmiddellijk gemeld te worden bij de Veterinaire Dienst, op de verschillende Ressortkantoren van LVV of via het nummer 479112 toestel 2101.

Ook op de fabrikanten en distributeurs van pluimveevoer wordt een beroep gedaan tijdens de productie, het transport en de verkoop van hun product alle maatregelen te treffen om eventuele contaminatie van hun product te voorkomen.

De uitbraak en verspreiding van deze ziekte in Suriname zou kunnen leiden tot zware verliezen voor de Surinaamse pluimveesector en vogelexporteurs, een schaarste aan pluimveevlees en eieren, veel dierenleed en het verlies van exportmarkten. Verspreiding naar de mens is nog niet uitgesloten. LVV rekent op de medewerking van de gehele samenleving om zo deze dreiging tegen te gaan.