Tiener belandt met auto in sloot in Suriname

Deze personenauto moest vanmorgen in Suriname door de Towingservice uit een sloot getakeld worden, nadat een tiener met het voertuig erin belandde te Sonny Point. De knaap, die vermoedelijk tussen de 12 en 14 jaar oud is, zou vanmorgen rond 10.00u met de auto in de Carmen Jankistraat hebben gereden toen hij daar van de weg geraakte. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nu nog niet bekend.

Van wie de auto is, is nog niet bekend. Na het ongeval werd de jongen door de Surinaamse politie meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. Daar werd ook gewacht op de ouders die inmiddels door de politie op de hoogte waren gesteld. De tiener heeft geen verwondingen aan het voorval overgehouden.

Uiteraard beschikt hij niet over een rijbewijs. De jongen kan daarom nog een proces-verbaal verwachten voor het rijden zonder rijbewijs.