King Koyeba na 15 jaar weer samen met Ghetto Crew op comebackshow 30 april

Na bijna 15 jaar sluit King Koyeba weer even aan bij de Ghetto Crew. Dat gebeurt op de Ghetto Crew Comebackshow op dinsdag 30 april in de Anthony Nesty Sporthal, bevestigde zanger Damaru van D-Music vandaag. King Koyeba zat vroeger ook bij de Ghetto Crew, die nu gevormd wordt door Seky en Snesje.

Koyeba, ook bekend als Paramaribo Baas (PB), woont tegenwoordig in België maar is momenteel in Suriname. Hij gaf op 20 april na vier maanden weer een optreden in Suriname en wel op zijn geboortedorp Klaaskreek in het disctrict Brokopondo.

Seky en Snesje scoren als ghetto Crew momenteel een hit met Beleki Beketje en de daarbij behorende challenge, die inmiddels ook Nederland heeft bereikt: