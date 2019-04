President van Suriname feliciteert zijn ‘gudu’ op Facebook met haar 58ste verjaardag

Ook de president van Suriname gaat mee met de tijd. Dat bleek vandaag toen hij zijn ‘gudu’ feliciteerde op Facebook. De Surinaamse First Lady Ingrid Bouterse-Waldring viert vandaag namelijk haar 58ste verjaardag. President Bouterse, zelf 73, maakte daarom deze speciale post voor haar, inclusief emoticons:

Op deze mooie woensdag feliciteer ik mijn echtgenote met haar 58 ste verjaardag. Ik wens haar heel veel liefde toe, gezondheid en God zijn rijkste zegen. Geniet van je dag gudu! 🥂🥳❤

Ingrid Jolanda Waldring is de tweede vrouw van Bouterse. Ze zijn in 1990 met elkaar getrouwd en hebben samen een een dochter Jen-ai. Ook hebben zij vijf pleegkinderen in verschillende leeftijden. Zo zag de post eruit op Facebook: