Presentatie van Roosje Verschoor in Readytex Art Gallery Suriname

PARAMARIBO, 4 feb – Op de Thursday-Night-Feature (TNF) van donderdag 7 februari in Readytex Art Gallery geeft de Nederlandse kunstenaar Roosje Verschoor een presentatie met als titel De geschiedenis op je schouders: een verhaal over teloorgang en veerkracht in Moengo. Centraal in haar presentatie staat de workshop die zij van november 2018 tot en met januari 2019 gaf aan een groep jongeren in Moengo. Zij kregen in deze fotoworkshop de gelegenheid om onder begeleiding van de kunstenaar, maar naar eigen inzichten, het openbare leven in en rondom Moengo vast te leggen.

Als kunstenaar gebruikt Roosje Verschoor fotografie en video als medium. Met haar beelden probeert zij de lagen van tradities, verhalen, situaties en locaties weer te geven. In dat kader is zij bijzonder geboeid door de interessante geschiedenis, de mensen en de contrasten van het stadje Moengo. En zoals de titel van haar presentatie het al zegt, door het verhaal over teloorgang en veerkracht van Moengo. Dit is dan ook niet het eerste project van Roosje in dit voormalige bauxietstadje. In een eerder fotoproject speelde het vroegere golfterrein een rol in haar thema. In haar huidige project ‘Double Heritage’ plaatst zij het fototoestel in de handen van jongeren uit het gebied zelf. Ze brengt hen de basisvaardigheden van het fotograferen bij en vraagt hen dingen vast te leggen die voor hen belangrijk zijn, of typisch zijn voor het stadje Moengo. Dingen van toen en dingen van nu. Soms zijn er opdrachten aan verbonden en soms zijn de participanten vrij om zelf hun onderwerp te kiezen. Ze brengt met de groep bijvoorbeeld een bezoek aan het verlaten stafdorp van de bauxietmaatschappij Suralco en geeft hen degelegenheid ook daar, op die plek waar ze nooit eerder geweest zijn, foto’s te maken van dedingen die hen opvallen.

Ter afsluiting van het project zal op 9 februari een presentatie van het werk van de jongeren gehouden worden in Moengo. Tevens maakt de kunstenaar een fotoboek van haar project.Behalve een selectie van de foto’s zullen er, gebaseerd op wat de jongeren verteld hebben, ook teksten in het boek worden opgenomen.

Op de TNF van donderdag 7 februari zal Roosje Verschoor vertellen over haar ervaring met de jongeren en het project in Moengo en laat zij ook een deel van de foto’s zien die zij gemaakt hebben. Readytex Art Gallery is op deze avond geopend van 19:00 – 21:00 uur, en de presentatie begint om 19:30 uur. Uiteraard kan het publiek op deze avond naast de presentatie, ook genieten van alle andere kunstwerken die in de overige ruimten van de galerie geëtaleerd staan.