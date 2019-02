Geen straf voor Nederlanders die palmplant wegnamen in Suriname

PARAMARIBO, 4 feb – Afgelopen weekend werd via social media onderstaand filmpje verspreidt, waarin twee Nederlanders in Suriname te zien zijn met een palmplant in een bloempot. Volgens diverse media zouden de man en vrouw de plant hebben weggenomen bij een hotel in Paramaribo. Ze werden door de politie aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, maar werden direct daarna heengezonden meldt de Surinaamse krant Times of Suriname.

Het door omstanders gemaakt filmpje werd driftig gedeeld op social media. Te zien is dat het tweetal met de plant komt aanlopen en teruggezet op de plek waar ze deze hadden weggenomen. Het tweetal stapt daarna in een politieauto. Ze werden echter niet in verzekering gesteld, aldus de krant.

Waarom ze de plant meenamen is niet duidelijk. Volgens sommigen zouden de twee in een dronken bui de plant hebben meegnomen. Het filmpje: