VIDEO: 20-jarige inzittende is 7e verkeersslachtoffer van 2019 in Suriname

PARAMARIBO, – De 20-jarige Shaquil Linga is het 7e verkeersslachtoffer van 2019 in Suriname. Shaquil zat in de vroege ochtend van zondag 3 februari samen met twee andere mede inzittenden, de 18-jarige Laila, S en de 22- jarige Ivanie, in een personenauto welke werd bestuurd door de 22-jarige Leandro S. Door een inhaal manoeuvre van Leandro sloeg de auto over de kop en kwam in een goot langs de weg terecht.

Het voorlopig politioneel onderzoek wijst uit dat een pick-up voor de personenauto over de Martin Luther Kingweg (Highway) reed, komende vanuit de richting van Paranam en gaande in de richting van de Latourweg. Op een gegeven moment moet Leandro een inhaal manoeuvre hebben gemaakt, om de pick-up te passeren. Hij week vermoedelijk te vroeg naar links met als gevolg een botsing met de pick-up.

Leandro verloor de controle over de besturing van zijn voertuig, dat over de kop sloeg en terecht kwam in de langs de weg lopende goot met het noodlottig gevolg voor Shaquil Linga.

De mede inzittenden Laila en Ivanie werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis voor het krijgen van medische hulp. Onderzoek moet nog uitwijzen of Leandro over een geldig Surinaams rijbewijs beschikt. Hij heeft aangegeven over een rijbewijs te beschikken die waarschijnlijk in de goot terecht is gekomen en niet gevonden is. Er zal op de afdeling Rijbewijzen van de politie worden nagetrokken of Leandro in het bezit is van een rijbewijs.

Leandro is als veroorzaker van de aanrijding aangemerkt. Het ontzielde lichaam van Shaquil is na afstemming met het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen door de politie. Bekijk het filmpje: