Bouterse: ‘Ruim 13.000 huizen in aanbouw in Suriname’

PARAMARIBO, 14 nov – Op de NDP bijeenkomst afgelopen weekend heeft president Bouterse aangegeven dat de woningnood in Suriname heel erg groot is en dat er ruim 13.000 huizen in aanbouw zijn in Suriname. Er zijn ‘poppenhuizen’ zoals Bouterse de huizen typeert, verkrijgbaar vanaf SRD 50.000. Daarvoor moet men wel een eigen terrein hebben.

Op een project tegenover Blauwmeer, komt er een compleet nieuwe buurt. Daar zullen er over niet al te lange tijd 10.000 koopwoningen (met terrein) verrezen zijn. Ook op verschillende andere locaties in het land zijn er projecten gaande aldus de president

Volgens Bouterse is er vanuit de overheid voorlopig financiering voor 1.000 aanvragen. Hij vindt dat naast naast de overheid ook particulieren met oplossingen moeten komen. Bekijk ook de reportage van Apintie TV: