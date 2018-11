Angelo King tekent contract bij Sony Music Nederland

ROTTERDAM, 14 nov – De Surinaams-Nederlandse hiphop-artiest Angelo King heeft afgelopen week een contract getekend met Sony Music Nederland. “We hebben het gedaan. Nu is het tijd voor grotere en betere dingen. Speciale dank aan iedereen die op deze reis met mij was, mij op een of andere manier ondersteunde of voor me bidt”, zegt hij op Facebook.

Angelo Alvaro King, zoals Angelo King officieel heet kreeg bekendheid in 2010 met de single ‘Finally made it’. Met deze song stond hij in Nederland op verschillende pop podia en als opening act voor Trey Songz, Ryan Leslie, de rapper Soulja Boy en de Jamaicaanse reggaezanger Gyptian. Met de track ‘Hustlin’ (2009), een mix van reggae en hip hop die hij samen met de New Kingston band heeft opgenomen, scoorde hij ook een hit. Zijn laatste single Take Time is een Afrobeat track.

Angelo King maakt in tegenstelling tot de meeste andere Nederlandse rappers, alleen Engelstalige nummers. “Een Nederlandstalige rapcarrière is voor mij nooit een optie geweest. Ik had nooit verwacht dat ik met mijn muziek toch zo veel succes zou behalen” zegt de zanger die vaker in Suriname is om goede doelen te ondersteunen.