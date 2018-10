Bouterse komt ook niet voor ‘laatste woord’ naar krijgsraad Suriname

PARAMARIBO, 28 okt – Hoofdverdachte Desi Bouterse blijft de krijgsraad nog steeds mijden als de pest. Bouterse, ook president van Suriname, mag het laatste woord voeren. Het is een gebruik en een recht van elke verdachte. Het strafproces rond de decembermoorden loopt tegen zijn einde aan. In de zaak tegen Bouterse wordt de gelegenheid geboden het laatste woord te voeren. Advocaat Irvin Kanhai zegt een beroep te zullen doen op de krijgsraadvoorzitter. Hij wil namens zijn cliënt het laatste woord voeren. Of het ook zal worden toegestaan, is maar zeer de vraag.

Het laatste woord in strafprocessen wordt steevast gelaten aan de verdachte zelf. “Een verdachte moet het wel persoonlijk uitoefenen en kan zich daarbij dus niet door een gemachtigde, ook niet door een advocaat, laten vertegenwoordigen”, zegt mr. Hugo Essed tegenover de Times of Suriname. Essed is advocaat voor de nabestaanden. Hij denkt niet dat de rechter het verzoek van Kanhai zal honoreren.

Als Bouterse niet verschijnt, zal de kans zijn verspeeld om het laatste woord te voeren. Kanhai zal alleen nog de gelegenheid krijgen zijn dupliek te houden. Dan is de openbare rechtzitting formeel afgelopen. De krijgsraad heeft dan nog alleen maar te bepalen op welke datum vonnis zal worden gelezen. Tegen Bouterse en andere verdachten is een gevangenisstraf van twintig jaar geëist.