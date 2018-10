Weer man in Suriname aangehouden met veel wapens en munitie

PARAMARIBO, 28 okt – De politie in Suriname heeft vanmorgen weer een man aangehouden met veel wapens en munitie. Het gaat dit keer om de 47-jarige Dewdath H. die in zijn woning in het district Wanica door leden van het Arrestatie Team (AT) werd aangehouden.

Dewdath is aangehouden dankzij nauwe samenwerking tussen het Directoraat Nationale Veiligheid(DNV) en een der informatie diensten van de politie. In zijn huis zijn onder andere verschillende soorten vuurwapens en munitie aangetroffen. Deze zijn hangende het onderzoek in beslag genomen aldus de politie.

Eerder deze week werd ook al de 30-jarige Prasant R. bij een inval aan de Kwattaweg door het Arrestatie Team (AT) aangehouden.