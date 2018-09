Maikel Deira van Aptijt in Suriname aangevallen door man met hamer

PARAMARIBO, 23 sep – De voorzanger tevens bandleider van de bekende Surinaamse kasekoformatie Aptijt, Maikel Deira, is vanochtend in Suriname aangevallen door een man met een hamer. De aanval leverde hem een barstwond op aan het hoofd. Deira is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis meldt de Facebookpagina News, Entertainment & People.

De 50-jarige Deira zou na de slag met de hamer een poos roerloos op de grond hebben gelegen, aldus het bericht op de pagina. De aanval zou gebeurt zijn na een optreden in Flora en is uitgevoerd door een tot nog toe onbekende persoon. Na de laffe daad maakte de dader zich uit de voeten.

Het is nog niet bekend wat de aanleiding voor dit voorval is geweest. Later meer.