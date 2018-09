Politie Suriname denkt aan nieuwe maatregelen voor meer verkeersveiligheid

PARAMARIBO, 23 SEP – Om de verkeersveiligheid in Suriname te verbeteren sluit het Korps Politie Suriname (KPS) nieuwe maatregelen niet uit. Dat zei KPS woordvoerder Humphrey Naarden in het actualiteiten programma ‘To the Point’. Zo zal wangedrag van buschauffeurs op de weg aangepakt worden door motorsurveillanten (FOTO) in te zetten, waardoor overtreders sneller achterna gegaan kunnen worden.

Het huidig beleid van de politie houdt in het maken van programma’s en spotjes om de bewustwording onder verkeersdeelnemers te vergroten over het gevaar dat zij vormen voor zichzelf en anderen door met hoge snelheden te rijden. Daarnaast wordt ook repressie toegepast door rijbewijzen van bestuurders in te vorderen. Volgens Naarden zal ook serieus gekeken worden naar een voorstel om auto’s bij binnenkomst in het land te ‘sealen’ op de toegestane maximumsnelheid op de Surinaamse wegen.

Ten aanzien van de diefstallen in de binnenstad zoals het wegrukken van zaktelefoons of tassen, zegt de politie woordvoeder dat het korps momenteel kampt met een tekort vanwege de uitstroom van politiemensen om uiteenlopende redenen. Binnenkort zal er een nieuwe lichting plaatsvinden van de politie, waardoor het korps weer voldoende bemand zal zijn en er meer agenten zichtbaar zullen zijn op de wegen en in de binnenstad.