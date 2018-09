Stemmen tegen walvisreservaat: ‘Suriname laat zich omkopen door Japan’

PARAMARIBO, 20 sep – “Suriname laat zich omkopen door Japan, door tegen te stemmen. We gaan voorbij aan het groter plaatje. Als de walvissen er niet meer zijn, hebben we een heleboel uit balans gebracht.” Dit zegt dierenrechtenactiviste Cynthia Ashruf over het recente stemgedrag van Suriname in de Internationale Walvisvaartcommissie. Suriname is tegen het Braziliaanse idee om een walvisreservaat op te zetten in Zuid-Amerika. Daarmee is de zijde van Japan gekozen. Niet zomaar.

Japan schenkt jaarlijks honderdduizenden dollars voor projecten van de overheid. “Men heeft niets te maken met het milieu, men wil alleen geld. Geld ten koste waarvan? Ten koste van alles, generaties”, zegt Ashruf tegenover Dagblad Suriname. Hetzelfde gedrag en dezelde benadering is terug te vinden in Suriname zelf. Ondanks het invoeren van mooie milieuwetgeving, gaat de vervuiling maar door. Ongeremd.

Ook bij Green Heritage Fund Suriname, GHFS, heerst verontwaardiging. “Het is een opportunistische daad om voor Japan te stemmen. Door ons opportunisme kijken we niet naar de gevolgen op lange termijn”, zegt GHFS-oprichtster Monique Pool. Suriname gaat totaal voorbij aan het gegeven dat het reservaatidee vanuit Zuid-Amerika komt. Steevast wordt gekozen voor de Japanse praktijk van massale walvisslachting.