Vrouw dodelijk in het hoofd geraakt bij schietpartij in Suriname

PARAMARIBO, 17 sep – Een vrouw die een schietpartij gadesloeg, is in het hoofd geraakt. Ze was op slag dood. Het drama voltrok zich in de dichtbevolkte wijk Sunny Point, in het zuiden van Paramaribo. Volgens de Ware Tijd was de directe aanleiding een beroving. Het slachtoffer van de beroving, een man, heeft de schoten gelost. Hij is nog voortvluchtig.

Inbrekers hadden uit zijn woning een gouden halsketting meegenomen. De man vond later een mobiele telefoon in de woning. Het toestel bleek van één van de inbrekers te zijn. De politie werd ingeschakeld. Maar de man vertelde niet dat hij een telefoon had gevonden in zijn woning.

“De man ging zelf rechercheur spelen en belde het laatste nummer waar op het toestel gebeld had”, zegt Humphrey Naarden, woordvoerder van het Korps Politie Suriname.

Hij wist een ontmoeting te regelen met de persoon die opnam. De laatste ging naar Sunny Point, waar hij werd opgewacht door vijf mannen, onder wie de eigenaar van de halsketting. Hij werd hardhandig aangepakt, maar wist te ontkomen. Korte tijd later keerde hij terug met een een jachtgeweer. Hij loste enkele schoten, waarbij enkele omstanders gewond raakten. Enkelen zijn naar het ziekenhuis vervoerd.