Ondernemend Suriname mikpunt van verzoeken om ‘beltegoed’

PARAMARIBO, 17 sep – De laatste tijd worden vooral ondernemers in Suriname lastig gevallen met verzoeken om tegoed voor mobiel telefoneren. De behoefte aan het zogenaamde beltegoed is kennelijk zo dringend, dat de politie aan de bel moet trekken. Burgers, en vooral ondernemers, wordt gevraagd alert te zijn. Er lopen lieden rond die zich voor doen als één of andere voorname persoon.

Het kan of een minister zijn of een partijbons. “Men belt naar de ondernemer en doet zich voor als een bekend persoon. Dan wordt gevraagd naar beltegoed. Als het lukt, probeert de oplichter meer beltegoed af te troggelen van het slachtoffer”, zegt politie-inspecteur Ulrich Tjin Liep Shie tegenover de Times of Suriname. Bij het Korps Politie Suriname wordt rekening gehouden met verergering, nu reeds enkele gevallen bekend zijn.

In Nickerie is de zoon van een ondernemer gepakt. De man werd gebeld en gevraagd om tweehonderd Surinaamse dollar (ongeveer twintig euro) aan beltegoed. Het werd ook keurig gedaan, kennelijk in het vertrouwen dat de BS (Bekende Surinamer, red.) in de put zat. Volgens Tjin Liep Shie is het fenomeen nieuw voor Nickerie. Bekender is het in Paramaribo en Wanica. Waarschijnlijk is dat omdat daar ook de meeste BS’ers wonen.