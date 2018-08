ABOP: saamhorigheid Suriname is ultrarechts doorn in het oog

PARAMARIBO, 9 aug – “Suriname is het voorbeeld van culturele saamhorigheid, die voor de ultrarechtse bewegingen in de wereld niets anders dan een doorn in het oog is.” Dit stelt de Algemene Bevrijdings & Ontwikkelings Partij, ABOP. De Dag der Inheemsen en de herdenking van de Javaanse immigratie in Suriname vormt een goed bezinningsmoment. “In een wereld van Brexit en een tijdsgeest waarbij Amerikanen muren willen bouwen om mensen van andere culturen buiten te houden, mogen wij zeer trots op onze Inheemse en Javaanse broeders en zusters zijn.”

Beide gemeenschappen dragen aanmerkelijk bij een gedeelde identiteit van openheid en eenheid in diversiteit. Dat kan allemaal vanwege de vrijheid om zich te ontwikkelen als groep. “Suriname is het bewijs dat verschillende culturen vreedzaam en gelukkig naast elkaar kunnen leven, wonen en werken. Er is geen angst voor immigranten en geen druk op mensen om te assimileren”, stelt de ABOP.

Wat sociaal is neergezet als samenleving is tegelijkertijd ook een drijfkracht voor de toekomst. “De kracht van onze republiek wordt in deze periode getoetst, omdat wij door een zware economische periode gaan. De sociale cohesie van onze plurale samenleving zal weer bewijzen dat wij een moeilijke periode overbruggen en daarna sterker worden”, aldus de ABOP.