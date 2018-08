Nederlandse Platina Award voor zanger Damaru uit Suriname

ROTTERDAM, 9 aug – De bekende zanger Damaru uit Suriname mag deze week een platina award in ontvangst nemen voor het nummer ‘Mijn Liefde’. Damaru schreef dit nummer voor Gerard Joling en Jandino die in de zomer van 2013 hiermee uitkwamen. Damaru was aangenaam verrast met deze onderscheiding, welke uitgereikt wordt in verband met de verkoop van meer dan 20.000 exemplaren van de single.

De zanger uit Suriname is deze week nog in Nederland en heeft ander groot nieuws; hij heeft namelijk een nieuw contract voor drie jaar getekend bij Kempi College. Kempi College is een publishing en muziekplatform voor artiesten opgericht door rapper Kempi.

Het nummer ‘Mijn Liefde’: