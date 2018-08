VHP: Suriname moet landrechten Inheemsen eindelijk respecteren

PARAMARIBO, 9 aug – “Hoewel de regering in 2011 had toegezegd het grondenrechtenvraagstuk op te lossen, is dit nog steeds niet gebeurd.” Dit stelt de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP. De internationale dag der Inheemse volkeren is een goed moment om aan te dringen op een oplossing. Het is de hoogste tijd dat het nu echt gaat gebeuren. Daarom wordt de regering Bouterse opgeroepen om “respect te tonen.” Onder meer moet de VN Verklaring voor de Rechten van Inheemse Volken worden uitgevoerd.

In de verklaring worden onder meer de claims op land gerechtvaardigd. “In 2007 heeft Suriname de verklaring ook goedgekeurd. Deze rechten zijn in Suriname nog niet in de wetgeving verwerkt, ondanks verdragen, verklaringen en vonnissen die op Suriname van toepassing zijn. De Inheemse volken in ons land leven nog steeds in onzekerheid, doordat ze geen rechtsbescherming genieten”, stelt de VHP.

Desondanks is de bijdrage van deze groep aan natievorming niet weg te denken. Dit geldt evenzeer de nazaten van Javaanse immigranten. Dat de Dag der Inheemsen en de Javaanse Immigratiedag op dezelfde dag worden herdacht, is des te bijzonder. “Onze Javaanse broeders en zusters zijn door hun lotsverbondenheid met Suriname een onlosmakelijk deel van het proces van onze natievorming”, aldus de VHP.