Teaser ‘Wiren The Movie’ af; 10 december première in Suriname

PARAMARIBO, 31 jul – ‘Wiren The Movie’ gaat op 10 december, Internationale Dag van de Rechten van de Mens, in première in Suriname. Dat zegt regisseur Ivan Tai-Apin in een interview met de nieuwssite Starnieuws. De teaser van de film Wiren is ook klaar en hieronder te zien.

De hoofdrol in ‘Wiren The Movie’ wordt door Idi Lemmers (FOTO) gespeeld. Het verhaal van ‘Wiren The Movie’ handelt over het leven van een Hindoestaanse jongen uit het district Nickerie, die doof geboren is. Hij wilt echter niet bij de pakken neerzitten maar verder in het leven gaan. Daarbij zal hij zeker obstakels tegen komen.

De officiële trailer wordt op 22 september Werelddovendag gelanceerd. Sander Coumou, Director of Photography van de film, is al bezig met de montage en hij heeft ook deze teaser in elkaar gezet: