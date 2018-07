Court Charity bestaat 132 jaar in Suriname

PARAMARIBO, 31 jul – Court Charity NO 7416 zondag in processie ter gelegenheid van het 132-jarig bestaan van de organisatie. Court Charity werd als eerste court van de Ancient Order of Foresters Friendly Society op 29 juli 1886 in Suriname opgericht. Na meer dan 100 jaar richt de Court zich nog steeds op het halen van het goede in de mens naar voren als doelstelling. Het broederschap van Court Charity houdt onder meer lezingen over allerhande maatschappelijke onderwerpen en verleent bijstand aan hulpbehoevenden.

