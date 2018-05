Terreurverdachten in Suriname verder van huis met ‘bedreiging IS’

PARAMARIBO, 25 mei – De zogenaamde bedreiging van IS zal zeker niet in het voordeel werken van de twee in Surinaamse aangehouden terreurverdachten. De twee aangehouden broers hebben vanaf hun aanhouding beweerd dat ze onschuldig zijn. Hun aanhouding werd door de vervolging zo serieus genomen dat ze aanvankelijk niet eens contact mochten hebben met hun advocaten. Intussen zitten de twee al bijna een jaar vast zonder veroordeling.

Dat geeft ten minste aan dat ook de onderzoeksrechter niet gelooft in hun onschuld. Kennelijk zijn er voldoende aanwijzingen voor het achter de tralies houden van het duo. Nu heet het dat IS dreigt met vergeldingsacties. “Hiermee zou in feite hun betrokkenheid zijn bevestigd”, zegt een hoge veiligheidsfunctionaris tegenover de Ware Tijd. Of de twee broers geholpen zijn met de dreiging lijkt dus onwaarschijnlijk.

Via Facebook is geëist dat de twee worden vrijgelaten. ‘Mohammed Ahmed Al-Mehdi’ dreigt anders minstens vijftig burgers te zullen doden. Genoemd worden studenten en docenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en andere onderwijsinstellingen. “Wie ook de post mag hebben gepost, die heeft kennelijk kwade bedoelingen jegens de broers. Het zal deze case internationaliseren”, aldus de veiligheidsfunctionaris.