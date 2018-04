dWT: ‘Kredietwaardigheid Suriname weer stabiel’

PARAMARIBO, 3 apr – De Surinaamse nieuwssite dWT schrijft dat Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) Suriname’s kredietwaardigheid naar boven heeft bijgesteld van ‘negatief’ naar ‘stabiel’. Dat zou blijken uit een rapport dat naar de Surinaamse minister van Financiën is gestuurd en waarop dWT heeft de hand weten te leggen.

Het document is een voortvloeisel uit de evaluatie die Standard & Poor’s in januari dit jaar maakte over de Surinaamse economie en de stand van de overheidsfinanciën. Volgens dWT heeft de bijstelling plaats gevonden omdat de goudprijzen stabiliseren en de productie toeneemt waardoor Suriname terug is op het pad van economische groei.

“We herzien daarom ons vooruitzicht voor de Republiek Suriname van ‘negatief’ naar ‘stabiel’. We bevestigen onze ‘B’ lange termijn soevereine kredietrating en onze ‘B’ senior schuldrating op de 550 miljoen US dollar obligatie die in 2026 zal worden terugbetaald” schrijft nieuwssite dWT hierover.