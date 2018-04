Ook in Suriname aandacht voor Wereld Autisme Dag

De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag. Op deze dag wordt over de hele wereld extra aandacht besteedt aan autisme. De bedoeling is om meer bewustwording op gang te brengen over wat autisme eigenlijk is. Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken en voelen wordt op een andere manier verwerkt. Ook in Suriname is er deze week aandacht voor Autisme.

In augustus 2015 hebben de Rotary clubs van Suriname de Stichting Rotary Suriname voor Autisme opgericht. Dit, naar aanleiding van het feit dat in het bestuursjaar 2014/2015 het thema AUTISME op de agenda is geplaatst door de toenmalig District Governor Elwin Atmodimedjo. De afgelopen 2,5 jaar heeft de stichting verschillende activiteiten uitgevoerd. Eén van de allereerste acties was het oprichten van een ouder platform op 2 april 2016 bestaande uit ouders die kinderen hebben met autisme. Dit ouder platform is een waardevolle bron van informatie en ondersteunt de stichting door middel van het organiseren van activiteiten om bewustwording over autisme in Suriname te bevorderen.

Een bekende activiteit is het ‘Ouder praat Cafe’. Hoe meer men weet over autisme, hoe meer begrip men zal hebben voor mensen met autisme. In 2017 is de campagne: Autism, close to my heart gelanceerd. Verschillende bedrijven zullen ook in 2018 ook weer de speciale banners uithangen om solidariteit te tonen aan degenen die leven met autisme.

