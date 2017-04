Verdere verhoging brandstofprijs in Suriname uitgesteld

12 april 2017 | |

PARAMARIBO, 12 apr – De regering heeft een verdere verhoging van de prijs voor gasoline uitgesteld. De reden voor de intrekking van de betreffende beschikking is niet bekend. Het ministerie van Handel Industrie & Toerisme, HIT, had de nieuwe tarieven vastgesteld per beschikking. De verhoging is nu even aangehouden.

Minister Ferdinand Welzijn van Handel Industrie & Toerisme heeft tegenover de Ware Tijd gezegd dat de beschikking is ingetrokken. Hoe lang het duurt en of de verhoging nog doorgaat, is niet duidelijk. In elk geval wil de regering opnieuw overleggen met de maatschappijen die brandstof produceren of importeren. Pas na afronding van de besprekingen zal de nieuwe prijs worden bepaald en bekend gemaakt.

Volgens de ingetrokken beschikking zou de prijs voor gasoline met negen Surinaamse dollarcent (ongeveer een eurocent) stijgen. Begin deze maand is reeds een prijsverhoging doorgevoerd van maar liefst acht en vijftig Surinaamse dollarcent. De regering heractiveerde meteen ook de extra toeslag of government take. Dit is verwerkt in de prijsverhoging. De prijssprong leidde tot fel protest van vakbeweging en bedrijfsleven.