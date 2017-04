‘Regering niet serieus met oplossen economische crisis Suriname’

11 april 2017 | |

PARAMARIBO, 11 apr – De regering maakt niet bepaald een serieuze indruk als het gaat om het oplossen van de economische crisis in Suriname. Dit stelt parlementariër Asiskumar Gajadien (VHP). Het is nu niet zo, maar ook in de afgelopen jaren hebben de leidinggevenden het laten afweten. Een grote rol in dit aanhoudend falen is weggelegd voor Gilmore Hoefdraad.

De huidige minister van Financiën had in het eerste kabinet Bouterse de leiding over de Centrale Bank van Suriname, CBvS. Nu zegt Hoefdraad dat al tijdens het vorige kabinet bleek dat de uitgaven de pan uitvlogen. Hij had toen al aan de bel moeten trekken. “Maar we zien dat de lijn gewoon door is gegaan en nu wordt zogenaamd opoffering gevraagd van de samenleving”, zegt Gajadien tegenover Dagblad Suriname.

Met het onverantwoordelijk uitgeven ging het van kwaad naar erger. “Dat betekent ook dat er geen serieusheid betracht is vanuit de regering om de financieel-economische situatie te herstellen. Men is juist verder in de geldpot gaan graaienaldus Gajadien. Het komt dan ook niet serieus over als Hoefdraad nu zegt dat de rem erop moet. Dat had al veel eerder moeten gebeuren om de samenleving te behoeden