Scholieren VS gebruiken eerlijke wereldkaart

Kinderen in de Amerikaanse stad Boston leren sinds vorige week topografie met een wereldkaart die eerlijker en wél in verhouding is. Op deze zogeheten Gall-Peters-wereldkaart zijn Europa en de Verenigde Staten kleiner en Zuid-Amerika en Afrika groter en langer(FOTO boven). Het aanpassen van de kaart op scholen in Boston is de eerste stap in een poging het lespakket eerlijker te maken aldus Editie NL.

Op de kaart die normaal gebruikt wordt, de Winkler-projectie(FOT onder), klopt de grootte van de gebieden niet. Groenland is bijvoorbeeld veel te groot en Afrika is te klein. En Zuid-Amerika ziet er ongeveer even groot uit als Europa, maar is in werkelijkheid ongeveer twee keer zo groot.



‘Dit is de start van een driejarig project om het lesprogramma van de openbare scholen te dekoloniseren’, zei schoolinspecteur Colin Rose van Boston zondag in The Guardian. Lees ook meer hierover in De Volkskrant.

